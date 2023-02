"Hybride und Plug-In Hybride würden bislang – genauso wie Gasfahrzeuge – noch keine echte Rolle mit einem Anteil von zusammengenommen nicht einmal einem Prozent", weiß Senior Key Account Manager Michael Gergen von Dataforce. Immerhin würde sich etwas bei den Transportermodellen mit Elektroantrieb tun. Seit Mai lägen deren Zulassungszahlen nämlich kontinuierlich höher als die der Benziner. Im Oktober erzielten die Elektro-Transporter mit 9,4 Prozent im deutschen Flottenmarkt ihren bislang höchsten Marktanteil. "Kumuliert beläuft sich die Elektroquote in diesem Jahr auf 5,2 Prozent gegenüber 3,8 Prozent für die Modelle mit Benzinmotor", so Gergen. Doch was sind die Treiber für diesen zwar noch überschaubaren, aber sich eben doch allmählich abzeichnenden Trend zu den Stromern?

Der Datenspezialist von Dataforce vermutet, dass es sich hier in erster Linie um einen Hersteller handelt, der eigentlich gar keiner sein will: die Rede ist StreetScooter. Fest stünde für Gergen, dass die Marke in diesem Jahr mit den Baureihen Work, Work L und Work XL 44 Prozent aller Elektro-Neuzulassungen stelle. Angeblich habe die Deutsche Post mit Odin Automotive nun einen Käufer gefunden, um die Marke weiterleben zu lassen.

Mit einem Anteil von 19 Prozent folgt Mercedes auf Rang zwei. Die Stuttgarter bieten mit Sprinter, Vito und EQV inzwischen drei Baureihen an. Den dritten Platz im Markenranking belegt Renault, auf die zehn Prozent entfallen, gefolgt von Opel, VW und Nissan. "Die japanische Marke zählt mit dem e-NV200 zu den Elektropionieren und dieses Modell ist auf europäischer Ebene sehr erfolgreich", sagt Gergen.