E-Mobilität : Škoda-Powerpass erschließt europaweites Ladenetz

Für Fahrer eines Škoda Enyag iV soll das Laden in Europa mithilfe des Powerpass einfacher und bequemer werden. Über eine einzige App oder eine einzige RFID-Karte können in einem der größten Ladenetzwerke Europas mehr als 260.000 Ladepunkte in fast allen europäischen Ländern genutzt werden.