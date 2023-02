Gebrauchtfahrzeuge werden immer häufiger in Betracht gezogen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits setzen viele Menschen überbrückend auf einen gebrauchten Beziner oder Diesel bevor sie sich noch einmal ein neues Fahrzeug mit Verbrennungsmotor anschaffen, andererseits kommen aktuell lange Lieferzeiten, bedingt durch Ressourcen- und Halbleitermangel, für viele Menschen nicht in Frage.

Anlässlich der aktuellen Entwicklung beleuchtet die Kfz-Online-Plattform „kfzgutachten.at“, die mit der Abfrage alter und aktueller Pickerl-Gutachten beim Autokauf unterstützt, Vorteile von und Vorurteile gegen Gebrauchtwagen. Die NoVA-Steigerungen, aber auch die langen Wartezeiten auf Neuwagen bremsen die Zahl der Neuzulassungen und haben in den Monaten Juli bis Oktober 2021 im Vorjahresvergleich zu einem satten Minus geführt. Der Gebrauchtwagenmarkt hat sich im laufenden Jahr sehr gut entwickelt – bei den Kfz-Gebrauchtzulassungen wurde bis September ein Plus von 7,1 Prozent verzeichnet. Allerdings fehlt es durch die sinkenden Neuzulassungen an jungen Gebrauchtwagen, wodurch sich in diesem Segment die Preise erhöht haben.

"Alles in allem bieten Gebrauchtwagen einen attraktiven Preisvorteil. Und so mancher Nachteil, mit dem Autos mit Vorbesitzer verbunden werden, entpuppt sich als falsches Vorurteil", erklärt Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter bei ZBD, Betreiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a Kfz-Gutachten und der Website kfzgutachten.at. Er hat die Gebrauchtwagen-Vorteile und Vorurteile unter die Lupe genommen.