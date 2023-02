Auch das Fuhrparkmanagement hat sich in der ersten Jahreshälfte 2021 positiv entwickelt. Mit einer Steigerung um 20,7 % auf 410 Millionen Euro konnte das Neugeschäftsvolumen deutlich erhöht werden. Die Zahl der Verträge stieg um 10,4 % auf knapp 15.000 Verträge. Die gewerbliche Leasingquote in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres betrug 63,1 %. Dass Fuhrparkmanagement immer wichtiger wird, zeigt auch der Anstieg des Bestandsvolumens auf 2,1 Milliarden Euro. Unternehmen, und da speziell kleine und mittelgroße Firmen, erkennen im öfter die Vorteile eines (externen) Fuhrparkmanagements und setzen nun verstärkt bei der Elektromobilität auf diese Dienstleistung. „Wir sind insgesamt mit der bisherigen Marktentwicklung äußerst zufrieden und rechnen mit einer weiteren Steigerung im Verlauf des Jahres“, blickt Dr. Michael Steiner, Präsident des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL), positiv in Richtung zweites Halbjahr.