Der Mobilitätsumstieg bedeutet für die großen Autohersteller nicht nur ein Umdenken beim Angebot. Auch die Bereiche der Produktion und Fahrzeuginstandhaltung müssen für die Elektroautos entsprechend auf- und umgerüstet und eine passende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Eine Verwendung des Juice Booster 2 ermöglicht eine möglichst kosteneffiziente Gestaltung. Die BMW Group nutzt daher sowohl eine auf die eigenen Bedürfnisse angepasste als auch die Pro-Version des Juice Booster 2 in den deutschen Produktions- und Werkstätten.

Durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der mobilen Ladestation aufgrund des Adaptersystems und der Verlängerungsmöglichkeiten müssen Produktionsstraßen und -abläufe nicht umgestellt werden. Das Laden der E-Autos ist während der Produktion oder dem Service jederzeit nebenbei möglich, genau dort wo sich das Fahrzeug gerade befindet.

„Für uns stehen Qualität und Sicherheit neben Nutzerfreundlichkeit und einfacher Bedienung bei der Entwicklung und Herstellung aller Ladestationen und -lösungen an oberster Stelle. Das Vertrauen das uns von verschiedenen Unternehmen entgegengebracht wird, bestärkt uns in unserem Bestreben und bestätigt erneut, dass wir mit unserem Juice Booster 2 ein wirklich hochwertiges Produkt zur Verfügung stellen“, so Christopher Gewohn, Head of Business Development bei Juice Technology.

Der Juice Booster 2 wird in automotive-zertifizierten Produktionsstätten hergestellt, ist TÜV-SÜD-zertifiziert, garantiert somit die maximale Sicherheit und höchste Qualität für den sensiblen Produktionsbereich. Diese Zertifizierung ist Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und legt die grundsätzlichen Qualitätsanforderungen für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie fest.