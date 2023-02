Dass sich Elektroautos in der Zulassungsstatistik der vergangenen zehn Monate hinter die Gruppe der Benziner (39,1% an den Pkw-Gesamtzulassungen) einreihen, liegt wohl auch an den Herstellern selbst. So sagte Günther Kerle gegenüber der Nachrichtenplattform orf.at: "Hersteller produzieren derzeit einen höheren Anteil von E-Autos als von Verbrennern aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Halbleitern. Damit sollen Strafen auf EU-Ebene vermieden werden, wenn sie im Verhältnis mehr Verbrenner als E-Autos produzieren."