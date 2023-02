Ladesäulenbetreiber Ionity investiert bis 2025 rund 700 Millionen Euro für mehr als 5.000 zusätzliche Schnellladepunkte. So errichtet das Gemeinschaftsunternehmen mehr als 1.000 Standorte für schnelles Laden mit bis zu 350 kW. Erfolgsfaktor der Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur: Ionity investiert daher 700 Millionen Euro in sein Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge.

Bis 2025 erhöht das Joint Venture die Anzahl der leistungsstarken 350-kW-Ladepunkte von derzeit mehr als 1.500 auf rund 7.000. Zusätzlich werden sie nicht mehr nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark frequentierter Bundesstraßen errichtet. So steigt auch die Anzahl der Standorte – von derzeit knapp 400 auf mehr als 1.000. Zudem plane Ionity, viele der bestehenden Standorte – je nach Auslastung – auszubauen.

Neue Standorte sind von Beginn an für sechs bis zwölf Ladepunkte ausgelegt. Das verkürze die Lade- und Wartezeiten für Nutzer deutlich, so der Anbieter. Darüber hinaus sieht das Unternehmen vermehrt vor, eigene Grundstücke zu erwerben, um Raststätten aufzubauen und zu betreiben. Mit überdachten Ladestationen oder Ladeparks samt Gastronomie und Shops will Ionity das Kundenerlebnis aufwerten.

"Wir stellen unsere Produktpalette in allen Kernsegmenten auf Elektroautos um. Das ist eine große Veränderung, aber ich sehe es als eine noch größere Chance", sagt Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der Audi. Für den Erfolg der E-Mobilität sei eine flächendeckende Ladeinfrastruktur absolut entscheidend. "Stärker als bisher ist nicht allein das Produkt ausschlaggebend, sondern das gesamte Ökosystem. Mit dem Fokus auf der Weiterentwicklung und Verbesserung des Ladenetzangebots wird die Ionity-Offensive entscheidend zur Attraktivität der E-Mobilität beitragen." Audi plant bis zum Jahr 2025 eine breit angelegte Elektrooffensive mit mehr als 20 vollelektrischen Modellen. Ab 2026 bringt die Marke ausschließlich rein elektrische Modellneuheiten auf den Markt.