In keiner anderen deutschen Stadt wird häufiger geleast als in der Metropole am Main. Die Rede ist von Frankfurt. Das behauptet die Online-Plattform LeasingMarkt.de durch eine Auswertung vorliegender Daten. "Dass Frankfurt den ersten Platz im aktuellen Leasing-Ranking belegt, ist auf den ersten Blick überraschend, da Städte wie Berlin, Hamburg und München doch deutlich bevölkerungsreicher sind“, sagt Robin Tschöpe von LeasingMarkt.de. Doch Tschöpe sieht einen Grund dafür. "Es könnte die hohe Dichte an Unternehmen und Selbstständigen in der Main-Metrople sein. Zwar geht privates Leasing gerade durch die Decke, dennoch ist knapp jedes zweite geleaste Auto in Deutschland ein Firmenfahrzeug."

Gleichwohl ist der Abstand von Frankfurt an der Spitze zu den anderen Städten bemerkenswert: 8,4 Prozent aller per Leasing vermittelten Fahrzeuge von LeasingMarkt.de gehen in die Finanzmetropole. Berlin, das rund fünf Mal mehr Einwohner zählt, vereint lediglich 6,9 Prozent der Leasingautos. Es folgen Hamburg, das sich 6,1 Prozent der Leasing-Flotte sichert, München mit 4,9 Prozent und Köln mit 3,8 Prozent. Auf den Plätzen sechs und sieben fahren Stuttgart und Hannover vor, die 3,4 beziehungsweise 1,7 Prozent der Leasing-Fahrzeuge beheimaten. Die letzten drei Plätze gehen allesamt an Städte in Nordrhein-Westfalen: Dortmund (1,7%), Düsseldorf (1,5%) und Essen (1,4%).