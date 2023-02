Seit 1961 erstellt Statistik Austria eine Statistik der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden. Seither verunglückten in Österreich insgesamt rund 3,5 Millionen Menschen im Straßenverkehr. Dies entspricht etwa der heutigen Einwohnerzahl von Wien und Niederösterreich zusammen. Davon kamen mehr als 85.000 Personen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Verunglückten sank in den vergangenen sechs Jahrzehnten allerdings deutlich: Waren im Rekordjahr 1972 noch knapp 3.000 Personen tödlich verunglückt – das sind mehr als acht Getötete pro Tag –, so waren es im Jahr 2020 344, also erstmals weniger als eine Person pro Tag. Die Zahl der Verunglückten sank in diesem Zeitraum von 205 pro Tag im Jahr 1972 auf etwa die Hälfte (104) im Jahr 2020.