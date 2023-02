Die Hyundai Driving Experience fanden am 18. und 19. Oktober auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt und waren ein besonderes fahrintensives Training, bei dem mit den Hyundai-Modellen i30 N und dem i30 Fastback N die Rennstrecke voll ausgekostet werden konnten. Vermittelt wurde dabei nützliches Know-how rund um den Motorsport. Um für die richtige Traktion zu sorgen wurde auf Hankook "Ventus S1 Evo 3" Reifen gefahren. Auf dem Hyundai i30 N in der Größe 235/35 R19 und auf dem Hyundai i20 N in der Größe 215/40 R18.

https://youtu.be/Gh3sk8XQ6RA