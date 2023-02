Die ChargeBox ist das Herzstück des Schnellladesystems und ein höchst vielschichtiges Konstrukt mit integrierter Batterie, Leistungselektronik, Energiemanagement, Steuerung und Klimatisierung. Die Zertifizierung ist daher sehr umfassend und erfolgt in zahlreichen aufwendigen Einzelprüfungen. Das System speichert leistungsarme Energie aus dem Netz und „boostet“ sie bei Bedarf auf eine Leistung von bis zu 320 Kilowatt. Kommt ein E-Fahrzeug, wird es direkt mit seiner vollen Leistung in wenigen Minuten aufgeladen.

Damit kann die Schnellladeinfrastruktur bis zur letzten Meile auch in Innenstädten oder Wohn-gebieten aufgebaut werden. Das erspart vielerorts einen aufwendigen Netzausbau, und auch das Netz bleibt geschont – selbst wenn irgendwann sehr viele Elektrofahrzeuge parallel überall schnell laden wollen. Als kleine batteriegepufferte ChargeBox, die nur rund 1,6 Quadratmeter Grundfläche in Anspruch nimmt, wandelt das System AC-Strom in bis zu 320 Kilowatt DC-Ladeleistung und das völlig leise und ohne lärmende Ladegeräusche. Aufgrund seiner Kompaktheit mit zwei separaten schlanken Ladesäulen, lässt es sich an nahezu jedem Ort leicht integrieren.