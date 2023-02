Zwei Betriebe stellten heute gemeinsam mit dem Landesinnungsmeister der Wiener Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer, Christian Leiner, und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ihre E-Lastenräder vor. Bei dieser Gelegenheit überbrachten Leiner und sein Team dem Stadtrat auch die traditionellen Glückwünsche für das kommende Jahr. "Für die kurzen Wege, die sie fast ausschließlich im Stadtgebiet zurücklegen, sind E-Fahrzeuge ideal und werden in der Branche dementsprechend gerne genutzt“, so Leiner. Dank vielfältiger Transport- und Parkmöglichkeiten und mit einem beachtlichen Ladevolumen, in dem das erforderliche Werkzeug und das technische Equipment eines typischen Rauchfangkehrerbetriebes problemlos Platz finden, stellt das E-Lastenrad eine kostengünstige Alternative zum Auto dar.