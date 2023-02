Die Produktion von E-Autos nimmt in Europa fahrt auf. Wie diese Statista-Grafik auf Basis von Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland zeigt, ist der Anteil der Elektro-Pkw am Produktionsvolumen zuletzt deutlich gestiegen. Die umweltschonende Produktion der benötigten Akkus gewinnt dadurch an Bedeutung. Aktuell werden sie laut Union Investment überwiegend mit fossil erzeugter Energie in Asien produziert. Daher fiele die CO2-Bilanz von Elektroautos frühestens nach mehreren Zehntausend gefahrenen Kilometern besser aus als die von konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.Für Klimaneutralität müssen Hersteller ihre eigene Produktion und die der Zulieferer auf die Nutzung von erneuerbaren Energien ausrichten. Hier hätten viele Autobauer, auch Tesla, laut Union Investment noch großen Nachholbedarf.