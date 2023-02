Im Rahmen einer Eröffnungsfeier wurden Forstinger und seine MitarbeiterInnen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Peter Eisenschenk, Stadtrat Lucas Sobotka, Werner Beutelmayer, Gesellschafter des Zukunftspark und seinem Geschäftsführer Franz Wöss herzlich begrüßt. „Wir sind stolz und dankbar, dass die Wahl des Standortes auf den Zukunftspark gefallen ist. Mit über 10.000m2 Lager-, 1.100m2 Bürofläche und 85 MitarbeiterInnen trägt Forstinger langfristig zur regionalen

Wertschöpfung bei. Mit der in zwei Jahren geplanten Eröffnung einer neuen Filiale an diesem Standort, freuen wir uns auch über die Schaffung neuer Arbeitsplätze für die Region.“ so die Landeshauptfrau. „Der Standort in Traismauer wurde unseren Anforderungen einer effizienteren und innovativen Ausrichtung nicht mehr gerecht. Der Tullner Zukunftspark bietet Forstinger alle Möglichkeiten – mit einer bestehenden, modernen Infrastruktur für die Zentrale wie auch für die Anforderungen an Lager und Logistik. Die treibende Kraft für unseren Erfolg als Branchenführer sind engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem neuen, zukunftsweisenden Standort bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten,“ begründet Geschäftsführer Thomas Körpert die Entscheidung.