Die Ford Motor Company Austria konnte den Marktanteil in Österreich im August um 9,9 Prozent und September um 12,6 Prozent steigern. Ende Oktober stieg der Marktanteil auf 13,6 Prozent - dem höchsten Wert aller Zeiten in der österreichischen Unternehmensgeschichte. Der kumulierte Marktanteil 2021 liegt bei 8,82 Prozent, was einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über den angepeilten 7,7 Prozent liegt.

Maßgeblich verantwortlich ist die Sparte der Ford Nutzfahrzeuge: Hier lag der Marktanteil Ende Oktober 2021 bei 27,9 Prozent mit 2.282 Zulassungen. Der kumulierte Marktanteil liegt aktuell bei 22,23 Prozent und damit deutlich über den 21,35 Prozent aus dem Vorjahr. Mit 11.896 Nutzfahrzeugen hat die Ford Motor Company Austria bereits das volumenstärkste Jahr aller Zeiten vorzuweisen und unterstreicht die Spitzenposition am heimischen Markt. Aber auch bei den Pkw wird Ford den widrigen Umständen trotzen und im Rahmen der Möglichkeiten ein positives Ergebnis einfahren. Aktuell liege man laut Ford bei einem kumulierten Marktanteil von 5,31 Prozent und damit auf Augenhöhe mit dem Vorjahr.