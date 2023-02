Waren es bislang drei bis vier Autos die innerhalb eines Sales tokenisiert wurden, startet heute der größte Eloop One Token Sale. Zehn Tesla-Fahrzeuge wurden dafür auf die Blockchain gebracht, was 850.000 EOT entspricht. Ist oder wird man nun Eloop One Token Holder, so ist man an den Umsätzen der gesamten tokenisierten Flotte, nämlich 21 Tesla Model 3, beteiligt.