Gerade erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer sehen Assistenzsysteme oft kritisch. Es fallen dann Kommentare wie: "Wer nicht ohne Einparkhilfe einparken kann, der kann nicht richtig Autofahren" oder "So ein technisches Klumpert brauch' ich nicht im Auto, das ist eh nur fehleranfällig". In der Regel sind viele Fahrerassistenzsysteme aufpreispflichtig und wirken sich natürlich auch auf den Kaufpreis aus, was wiederum Widerstand hervorruft.

Doch die Technologie schreitet voran und Assistenzsysteme werden immer mehr zum Standard für Fahrzeuge. Das Fazit von ÖAMTC-Techniker Daniel Deimel: "In der Regel parken geübte Autofahrer deutlich schneller ein als die derzeit verfügbaren Assistenten. Dennoch: Alle untersuchten Systeme konnten die Fahrzeuge entsprechend der verfügbaren Funktionen zuverlässig einparken."