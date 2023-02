So wurden kürzlich 217 Fahrzeuge der Marke Kia an SIXT übergeben. Die Kia-Flotte bei SIXT besteht aus den Modellen XCeed und Ceed SW, sowie dem Ceed Fünftürer. Die Ceed Baureihe ist seit Ende 2006 wesentliche Stütze des Modellangebots von Kia in Europa. In der dritten Generation umfasst das in der Slowakei gefertigte Modell vier Karosserievarianten. Neben dem klassischen Fünftürer stehen ein geräumiger Kombi (Sports Wagon, Gepäckraumvolumen 625-1.694l) und der SUVige Crossover XCeed. Sie alle sind nun auch im Fuhrpark von SIXT verfügbar. Daneben gibt es noch den sportlichen Shooting Brake ProCeed mit fünf Türen und flacherer Dachlinie.

„SIXT verfügt über sehr gute, jahrzehntelange Beziehungen zu namhaften Herstellern. Wir freuen uns, mit der Aufnahme der Ceed-Modelle in unsere österreichische SIXT Flotte nun auch mit Kia eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu begründen.“, freut sich Stefan Schrödl, Senior Area Director SIXT, über den Zuwachs im Fuhrpark.