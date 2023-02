Der Mobilitätsdienstleister EasyPark, der mit seiner Park-App in über 40 österreichischen Städten vertreten ist, gibt wieder Einblick in die Parkdaten in Österreich – und verzeichnet ein Allzeithoch bei Park-Transaktionen. Der aktuelle Park-Barometer zeigt den Verlauf der Parkvorgänge im Lockdown und der ersten Woche danach: Während in der ersten Lockdown-Woche österreichweit noch ein Rückgang von EasyPark-Parktransaktionen um 27 Prozent zu verzeichnen wurde, ließ der Effekt in der zweiten Woche um sieben Prozentpunkte nach. In der letzten Lockdown-Woche (KW 49) sanken die Tansaktionen dann noch einmal um 35 Prozent im Vergleich zur Woche vor dem Lockdown (auch bedingt durch den gebührenfreien Feiertag am 8.12.). Nach der breiten Öffnung ist in KW 50 nun wieder ein Anstieg der EasyPark Parkvorgänge von 56 Prozent zu verzeichnen.