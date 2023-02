87 % der Interviewten sind aber auch stark oder sehr stark der Meinung, dass die Verkehrswende häufig auf Verbote setzt und damit die Umsetzung gehemmt wird. Gewünscht werden Mobilitätsstrategien zum Mitmachen – Smartphone-Apps kommt hier eine Schlüsselrolle zu. 79 % halten es für wichtig, dass eine Smartphone-App den Nutzern unterschiedliche Abfahrtzeiten vorschlägt, damit sie flüssiger durch den Straßenverkehr kommen. Außerdem halten es 67 % für wichtig, dass ihnen eine „Grüne Welle“ durch die Smartphone-App angezeigt wird. Für Fahrten von A nach B wünschen sich 72 % der Befragten, unabhängig vom Transportmittel so schnell wie möglich an ihr Ziel zu kommen und 76 %, ohne Staus an Ampeln mit „Grüner Welle“ zu fahren.