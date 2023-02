Anfang Oktober 2021 wurden die geplanten Maßnahmen der Steuerreform 2022 präsentiert. Die Maßnahmen sollen allesamt ab dem 01.01.2022 schrittweise in Kraft treten. In Zeiten wie diesen, die mit großen Unsicherheiten behaftet sind, ist auch Mitte November, noch nicht klar, ob die Gesetzesänderungen wie geplant umgesetzt werden. Die folgenden Ausführungen sind daher mit umso mehr Vorsicht zu genießen.

Die ökosoziale Steuerreform sieht einerseits Ökologisierungsmaßnahmen vor, die andererseits durch Ausgleichs- und Entlastungsmaßnahmen flankiert werden sollen.

Ökologisierung

Ein Kernpunkt der Steuerreform ist die Ökologisierung der Steuergesetzgebung. Der Einstieg erfolgt über einen CO2-Preispfad, der sich an Deutschland orientiert. In den Jahren 2022 bis 2025 kommt es zur Anwendung von Fixpreisen mit einem steigenden Pfad wie in Deutschland. Danach erfolgt eine freie Preisbildung unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf europäischer Ebene. Zur Vereinfachung der Einführung soll das Emissionshandelssystem an bereits bestehende Energieabgaben andocken und gemeinsam mit diesen abgeführt werden. Daraus lässt sich schließen, dass die Einhebung und Abfuhr der Abgabe durch Energielieferanten erfolgen wird. Um Preisschwankungen zu verhindern, soll ein Preisstabilisierungsmechanismus eingeführt werden. Wie dieser konkret gestaltet wird, ist ebenso unklar wie die Maßnahmen zur Verhinderung der Abwanderung besonders betroffener Unternehmen ins Ausland. Auch eine Härtefallregelung für besonders betroffene Betriebe wird es geben. Ihre Ausgestaltung ist allerdings auch noch ungewiss.

Regionaler Klimabonus

Zur Abfederung der CO2-Bepreisung für Haushalte wird ab 01.07.2022 ein regionaler Klimabonus eingeführt. Die Höhe orientiert sich an der Wohngemeinde und berücksichtigt damit die unterschiedliche Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Klimabonus beträgt zwischen € 100,00 und € 200,00 und gebührt Arbeitnehmern, Pensionisten und Selbständigen.

Weiters ist eine „Ausweitung der Befreiung von der Eigenstromsteuer“ vorgesehen. Ab 01.07.2022 soll für selbst hergestellte und genutzte elektrische Energie, soweit diese aus einer erneuerbaren Energiequelle stammt, die Elektrizitätsabgabe wegfallen. Die Befreiung soll für eine Fördermenge von 25.000 kWh gelten. Diese Maßnahme entlastet Betriebe, die Ökostrom selbst produzieren und verbrauchen.

Regionale Lebensmitteltransportabgabe

Um regionale Lebensmittel zu fördern, soll eine Lebensmitteltransportabgabe eingeführt werden. Diese soll auf den Verkauf bestimmter Lebensmittel eingehoben werden, wobei sich die Steuer nach der Länge des Transportweges richtet.