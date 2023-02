Trotz der hohen Beliebtheitswerte für SUVs haben auf Modellebene andere Fahrzeuge die Nase vorn. So entschieden sich 12 Prozent aller Abonnent-/innen im ersten Halbjahr 2021 für den Fiat 500, der auf LeasingMarkt.de im Schnitt für 279 Euro abonniert werden kann. Auf Platz zwei der Abo-Charts fährt eines der meistverkauften Autos der Welt vor: Der VW Golf. Knapp 9 Prozent der von LeasingMarkt.de vermittelten Abo-Fahrzeuge entfielen auf den Wolfsburger. Die SUVs nehmen die nächsten beiden Plätze im Ranking ein: Der Ford Puma mit durchschnittlichen 317 Euro Monatspauschale platziert sich auf Rang drei. Der Jeep Compass mit durchschnittlichen 412 Euro im Monat folgt danach. 5 Prozent aller Aboverträge werden außerdem auf diesen kompakten SUV ausgestellt. Last but not least die Nummer fünf im Ranking der beliebtesten Abo-Fahrzeuge: Der Ford Fiesta. Der in Köln gebaute Kleinwagen ist für 284 Euro im Schnitt zu abonnieren und sichert sich einen respektablen Anteil von 4 Prozent.