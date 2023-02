Fast jedes vierte auf der Online-Plattform "LeasingMarkt.de" geleaste Auto ist mit einem Hybridantrieb ausgestattet. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des größten Online-Automarkts für Leasing-Angebote. Damit wurden rund 50 Prozent mehr Hybride geleast als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr.

Die beliebtesten Hybridfahrzeuge sind der Cupra Formentor, der Škoda Octavia und der Cupra Leon. Grund für den Hype um die Hybride dürfte nicht zuletzt die im Rahmen der Corona-Krise beschlossene Innovationsprämie in Deutschland sein, von der auch Leasingnehmer profitieren.Auf knapp 24 Prozent beläuft sich der Anteil der Hybride an den geleasten Fahrzeugen auf LeasingMarkt.de in diesem Jahr. Im gleichen Zeitraum 2020 lag der Anteil noch bei 14 Prozent – ein Plus von über 50 Prozent.

"Hybride werden als Leasing-Fahrzeuge immer beliebter", bestätigt Robin Tschöpe, Geschäftsführer bei LeasingMarkt.de. "Das liegt einerseits daran, dass auch Leasingnehmer von der Umwelt- beziehungsweise Innovationsprämie profitieren, die die Bundesregierung beschlossen hat. Andererseits überzeugt auch die Technik, die das beste zweier Welten miteinander verbindet: Umweltschonendes Fahren mit E-Antrieb auf der Kurzstrecke in der Stadt und Überbrückung längerer Distanzen auf dem Land durch den herkömmlichen Verbrennungsmotor." Vor allem für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Elektroautos gemacht haben, sei das Leasen eines Hybridautos der perfekte Einstieg.