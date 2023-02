2030 sollten in Deutschland bereits 80 % der Pkw-Neuzulassungen E-Autos sein, sagte der CDU-Politiker vor einigen Tagen in Berlin. "Das ist ein großer Fortschritt", so der Minister. Bisher sei man davon ausgegangen, dass 2030 sieben bis zehn Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein würden, nun werde aber schon von 14 Millionen ausgegangen.

Derzeit würden pro Monat in etwa 50.000 Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge verkauft. "Das ist eine qualitative Veränderung", betont Peter Altmaier. (APA/red)