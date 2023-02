Mit “Parking Data as a Service” kann nicht nur der Verkehrsfluss in Städten, sondern auch die Entscheidungsfindung in der Parkraumbewirtschaftung optimiert werden, und das auf mehreren Ebenen: Angefangen von der Preisgestaltung bis hin zur Planung und Durchsetzung neuer Parkplätze oder Beschränkungen. Auch die Planung für alternative Transportmöglichkeiten, etwa der öffentliche Personennahverkehr, kann abgestimmt werden und bedarfsorientiert erfolgen.

„Ein digitalisiertes Parkraumökosystem bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten an, sowohl zur Verbesserung des individuellen Parkerlebnisses als auch für die Stadtplanung. Das ‘Parking Data as a Service’-Angebot wird Städte in die Lage versetzen, einen datengestützten Ansatz in der Stadtplanung zu verwenden und diese nachhaltiger und lebenswerter machen“, sagt Johan Birgersson, CEO der EasyPark Group.

„Wir glauben, dass das Potenzial in der Stadtplanung und Parkraumbewirtschaftung enorm ist. Die Möglichkeit, die Parkraumverfügbarkeit direkt zu verbessern, hat nicht nur große Vorteile für Autofahrer, die schneller einen freien Parkplatz finden. Weniger Autos, die auf der Parkplatzsuche im Kreis fahren, bedeuten weniger Abgase und Staus. Unsere Analysen haben gezeigt, dass durch smartes Parken rund ein Zehntel des innerstädtischen Gesamtverkehrs vermieden werden kann.

‘Parking Data as a Service‘ ist somit ein Musterbeispiel für eine grüne Technologie, die zu einer nachhaltigen Entwicklung von Städten beiträgt. Wenn Platz besser genutzt wird, profitieren alle davon“, so Markus Heingärtner, Country Director für Österreich. “Parking Data as a Service” wurde im Frühjahr 2021 eingeführt und wird bereits von mehreren europäischen Städten genutzt. Geplant ist, die Ausweitung der Dienstleistung auf alle Märkte von EasyPark in Europa und weltweit fortzusetzen.