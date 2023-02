Probleme, einen Parkplatz zu finden gehören vor allem bei den Täglich-Pendlerinnen und Pendlern zum Alltag dazu: Fast vier von zehn (38 Prozent) Befragten gaben an, täglich oder wöchentlich Schwierigkeiten bei der Suche zu haben. Und das kostet einiges an Lebenszeit: Der Großteil (33 Prozent) verschwendet durchschnittlich zwischen fünf und 20 Minuten mit der Parkplatzsuche. In Wien ist dies sogar jeder Zweite (49 Prozent). Nur jeder Zehnte (elf Prozent) gibt an, weniger als drei Minuten bis zum Finden des Parkplatzes zu benötigen. Besonders viel Zeit geht bei Täglich-Pendlerinnen und Pendlern drauf: 54 Prozent jener, die täglich auf das Auto angewiesen sind, verbringen im Monat eine bis drei Stunden mit der Parkplatzsuche, sechs Prozent geben sogar an, monatlich bis zu sieben Stunden und mehr damit zu verbringen.