Bentleys neues Luxusmodell ist ein Hybrid. Der neu eingeführte Flying Spur Hybrid will an den Erfolg der dritten Flying Spur-Generation anknüpfen. Mit der Einführung des Flying Spur Hybrid wird erstmals eine Modellfamilie mit Hybridantrieb geschaffen. Der hybride Antriebsstrang vereint einen 2,9-Liter-V6-Benzinmotor mit einem modernen Elektromotor und liefert insgesamt 544 PS und 750 Nm Drehmoment – ein Plus von 95 PS im Vergleich zum Bentayga Hybrid. Der Elektromotor wird von einer Lithium-Ionen-Batterie mit 14,1 kWh angetrieben und lässt sich in zweieinhalb Stunden vollständig aufladen (regionsspezifisch). Die Leistungselektronik wandelt die in der Hochvoltbatterie gespeicherte Energie um und versorgt damit den Elektromotor oder speist sie in die vorhandene 12-Volt-Infrastruktur des Fahrzeugs ein.

Der Flying Spur Hybrid V8 erledigt den Sprint von null auf Tempo 100 in 4,3 Sekunden. Mit dem neuen Antrieb wird eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs erreicht. Damit avanciert der neue Flying Spur zum sparsamsten Bentley aller Zeiten und kann mit vollem Tank über 700 Kilometer zurücklegen. Beim Flying Spur Hybrid gehören nun auch My Battery Charge, My Car Statistics und My Cabin Comfort zu den Diensten für die Fahrzeugvernetzung. Zusätzlich zur Serienausstattung können die Kunden auch eine Bentley-Wallbox bestellen, die als Option ohne Aufpreis erhältlich ist. Diese Lösung enthält die Ladeeinheit und Verstaumöglichkeiten für die Ladekabel.