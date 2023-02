Die mobilen Pflegekräfte der Caritas Sozialstation Urltal in St. Peter in der Au betreuen in ihrem Einsatzgebiet (Biberbach, Seitenstetten, St. Peter/Au, Ertl, Aschbach-Markt, Weistrach) rund 100 Kunden. Dabei legen sie jährlich etwa 250.000 Kilometer zurück – und das bei jeder Witterung. Hier spielen Allradfahrzeuge speziell in Einsatzgebieten, die topografisch unwegsam und hügelig sind, eine wichtige Rolle, um auch bei widrigen Fahrbedingungen möglichst sicher unterwegs sein zu können.

"Wir investieren hier in die Sicherheit und auch in die Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" sagt Regionalleiter Markus Lurger über die Modernisierung der Fahrzeugflotte. "Gerade in Zeiten einer Pandemie, wo es oft schwierige Rahmenbedingungen für die Pflege gibt, war es mir ein besonders Bedürfnis, diesen Wunsch des Teams nach Sicherheit im Straßenverkehr erfolgreich umzusetzen."

"Das persönliche Dienstauto, das unsere mobilen Pflegekräfte auch privat nützen dürfen, ist für viele im Team nicht mehr wegzudenken und ein großer Vorteil, den unsere Organisation ihren Mitarbeitern bietet", ergänzt Einsatzleiterin Anita Lampersberger. Einige zusätzliche Allradautos wurden für das kommende Jahr bereits budgetiert und werden für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit stehen. "Wir suchen aktuell von der Heimhilfe bis zur diplomierten Fachkraft alle Berufsgruppen für die Sozialstation und freuen uns über jede Bewerbung", so Lurger.