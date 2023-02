Plug-in-Hybrid : BMW startet eDrive Zones in Bregenz, Klagenfurt und St.Pölten

In einer "eDrive Zone" wechseln BMW Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge beim Einfahren in innerstädtische Bereiche automatisch in den elektrischen Fahrmodus. Die BMW Group führt ihre eDrive Zones in 20 weiteren Städten ein - darunter auch in österreichischen Städten.