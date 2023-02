Mit elektrischem Antrieb, zukunftsweisendem Design und innovativen Connectivity-Lösungen soll ein neuer Scooter aus dem Hause BMW die Funktionen von Fortbewegungs- und Kommunikationsmittel verbinden. Der BMW CE 04 wartet mit einer Maximalleistung von 31 kW (42 PS) auf. Die klassische Disziplin „Ampelstart“ von 0 auf 50 km/h erledigt er in schnellen 2,6 Sekunden. Der L3e-A1 bietet mit 23 kW (31 PS) etwas reduziertere Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für beide Ausführungen 120 km/h

– für zügiges Vorankommen nicht nur in der City, sondern auch auf Schnellstraßen und Autobahnabschnitten.

Kurze Ladezeiten und Ladetechnik nach Pkw-Vorbild: Das Aufladen der Lithium-Ionen-Batterie erfolgt über das integrierte Ladegerät entweder an einer Steckdose des Haushaltsstromnetzes, an einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladesäule. Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerter Batterie 4 Stunden und 20 Minuten. Mit dem als Sonderausstattung verfügbaren Schnellladegerät mit bis zu 6,9 kW Leistung (serienmäßig 2,3 kW) reduziert sich die Ladezeit bei völlig entleertem Akku auf nur noch 1 Stunde und 40 Minuten. Die Markteinführung in Österreich wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.