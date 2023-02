Es ist ein bisschen so wie mit unserer Haut. Extreme Sonneneinstrahlung - gerade über eine längere Zeit - verträgt unsere Haut in der Regel nicht besonders gut. Je heller die Haut, desto extremer. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Asphalt. Wenn das Bitumen in der Straße altert, kann es seine Eigenschaften verändern und spröde werden, wodurch letztendlich der Asphalt Risse bildet. An der TU Wien forscht man im 2020 eingerichteten "Christian-Doppler-Labor für Chemo-Mechanische Analyse von bituminösen Materialien" daran, diese Prozesse besser zu verstehen und Asphalt langlebiger zu machen.