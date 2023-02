Die Automobilbeleuchtung ist Dank immer neuer technologischer Fortschritte extrem vielseitig geworden. Vor allem Weiterentwicklungen der LED-Technologie haben neue Möglichkeiten eröffnet. LEDs benötigen sehr wenig Bauraum und überzeugen dabei mit herausragenden Helligkeitswerten, was Herstellern eine enorme Freiheit in der Gestaltung ihrer Lichtlösungen gibt. "Die Oslon Black Flat Produktfamilie ist seit vielen Jahren eine ideale Lösung für qualitativ hochwertige und gleichzeitig kostenoptimierte Scheinwerferdesigns", so Philipp Puchinger, Marketing Manager Automotive Exterior bei ams Osram. Die oberflächenmontierbaren Bauteile lassen sich einfach in die standardisierten Fertigungsprozesse der Hersteller verarbeiten.