Die Normverbrauchsabgabe, kurz NoVA, fällt bei jedem Autokauf an und wird Jahr für Jahr erhöht. Zum Jahresbeginn 2022 werden dadurch alle neuen Pkw, die mehr als 109 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren, teurer. Zur Orientierung: Dies entspricht in etwa einem Normverbrauch von rund vier Litern Diesel oder fünf Litern Benzin auf 100 Kilometer. Für die betroffenen Pkw steigt der NoVA-Satz um einen Prozentpunkt. Das bedeutet bei einem Auto-Kaufpreis von 35.000 Euro netto in der Regel ein Plus von 350 Euro gegenüber 2021.