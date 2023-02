Der spanische Mobilitätsanbieter Astara – ehemals Bergé Auto ­– übernimmt die Vertriebs- und Service-Aktivitäten für Nissan in Österreich. Der Transfer der Aufgaben an Astara soll bis Ende Februar 2022 abgeschlossen werden. Zuvor hatten die beiden Parteien bereits eine ähnlich lautende Vereinbarung für den schweizerischen Markt getroffen, deren Start für Februar 2022 geplant ist.

"Es ist für uns eine große Ehre, die Ende Oktober angekündigte Partnerschaft mit der führenden Marke Nissan für den Vertrieb von Neufahrzeugen, Ersatzteilen und Serviceleistungen auf dem österreichischen Markt heute zu bestätigen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der Geschäftsstrategie von Astara. Mit dieser Vereinbarung stärkt Astara die Partnerschaft mit Nissan und wird mit einem diversifizierten Portfolio an Mobilitätsprodukten und -dienstleistungen, verschiedenen Erwerbs- und Abomodellen, B2B/B2C-Angeboten und neuen digitalen Kanälen Marktanteile hinzugewinnen. Der Kunde steht für uns dabei immer im Mittelpunkt", sagt Jorge Navea, Geschäftsführer von Astara.

Bisher wurden die Vertriebs- und Service-Aktivitäten von Nissan in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der regionalen Geschäftseinheit (RBU) Nissan Center Europe mit Sitz in Brühl (Deutschland) verantwortet. Die Entscheidung zur Übertragung der Nissan Aktivitäten an Astara folgt einer umfassenden Bewertung der Aktivitäten in den Märkten der RBU und ist Teil des Geschäftsplans Nissan NEXT, mit dem sich der Konzern weltweit schlanker, agiler und gewinnorientierter aufstellen will.

Mit der Übergabe der Aktivitäten in Österreich und der Schweiz ist das Ziel einer deutlichen Leistungssteigerung und einer Verbesserung von Kunden- und Händlerzufriedenheit in beiden Märkten verbunden. Zugleich kann Nissan künftig einen stärkeren Fokus auf die Aktivitäten in Deutschland legen. Hier wird das Unternehmen sein Geschäft wie bisher fortführen und optimieren.