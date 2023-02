Automotive Repair Network : ARN – der Kundennutzen steht im Vordergrund

Gerade in Krisenzeiten kommen Unternehmen verstärkt unter Druck und mehr denn je kommt es auf die Konzentration auf das jeweilige Kerngeschäft an. Für Flotten- und Fuhrparkbetreiber heißt das: Im Schadensfall sollte man einen starken Partner an seiner Seite wissen – und das ist mit dem Automotive Repair Network (ARN) des Lackherstellers Axalta der Fall.