Entscheidend ist das Leistungsangebot Im Mittelpunkt steht aber immer das Leistungsangebot der ARN-Betriebe. Dank der webbasierenden Informations-, Kommunikations- und Managementplattform RepScore.net können Auftraggeber rasch und unkompliziert nach dem passenden Partner im ARN-Netzwerk suchen. „Die Plattform ermöglicht mit wenigen Klicks den richtigen Ansprechpartner zu finden – für bestimmte Reparaturen, rasche Terminvereinbarung und die Bereitstellung passender Ersatzfahrzeuge“, hält Rudolf Luxbacher fest. „Daneben ist aber auch sichergestellt, dass Firmenfahrzeuge mit einer hohen Restwertdeckung trotz der gegenwärtigen Mehrbeanspruchung hochwertig repariert werden können und somit bei der Rückgabe einen entsprechenden Restwert erzielen“, betont Andreas Auer.

Großauftraggeber springen auf den Zug auf Die Leistungsfähigkeit des Automotive Repair Network zeigt auch der Umstand, dass die Betriebe bereits jetzt eine hohe Kompetenz bei der Instandsetzung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben aufweisen. Und so überrascht es nicht, dass nahezu 50 % der von Tesla zertifizierten Karosserie- und Lackierbetriebe, die sogenannten „Tesla Approved Bodyshops“, in Österreich ARN-Betriebe sind. Auch diese sind via RepScore.net leicht auffindbar, wobei die Online-Plattform generell von immer mehr Großauftraggebern verwendet wird. So vertrauen namhafte Unternehmen aus den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Lebensmittel oder Schadensmanagement bei ihrer Suche nach dem geeigneten ARN-Partner auf RepScore.net.