Andreas Reinhardt, Leiter des Bereichs Energiedienstleistungen bei der Linz AG, übernimmt mit 1. August den Vorsitz im Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ). Der 53-jährige Linzer studierte Elektrotechnik an der TU Graz und begann seine berufliche Laufbahn bei einem dortigen Automatisierungshersteller, wo er im Bereich der Entwicklung von Robotersystemen tätig war. Danach wechselte Reinhardt in die Energiewirtschaft zur Linz AG und war für den Netzbau und maßgeblich für den flächendeckenden Smart Meter Ausbau verantwortlich. Seit 2016 engagiert sich der Vater von zwei Töchtern darüber hinaus als Vortragender für Energiethemen und Elektromobilität an der Fachhochschule Hagenberg.