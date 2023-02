Basierend auf Daten der Statistik Austria wurden im September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel weniger Pkw neu zugelassen (-19,4%). Damit belaufen sich die Zulassungen auf 17.864 Pkw. Zum Jahr 2019 ist das ein Rückgang von 15,1%. Rückgänge bei den Pkw-Neuzulassungen wurden insbesondere für Diesel- (-60,7%; Anteil: 18,3%) und Benzin-Pkw (-23,8%; Anteil: 37,5%) beobachtet, während Neuzulassungen von alternativ angetriebenen Pkw weiter zugenommen haben.

Die Zahl der Neuzulassungen von Kfz insgesamt sank gegenüber September 2020 um 12,3% auf 27.964. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat September 2019 entspricht das einem leichten Plus von 0,7%. In den ersten drei Quartalen 2021 wurden 189.881 Pkw neu registriert, um 5,1% mehr als im Zeitraum Jänner bis September 2020. Die Pkw-Neuzulassungen in den ersten neun Monaten lagen damit um 26,5% unter dem Niveau des entsprechenden Vorkrisenzeitraums Jänner bis September 2019 (258.272 Pkw-Neuzulassungen). Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen 298.643 Kfz neu zugelassen, was gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2020 einem Zuwachs von 13,3% und gegenüber 2019 einem Rückgang von 14,4% entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden von Jänner bis September weniger benzinbetriebene Pkw (75.088; -8,2%) und weniger dieselbetriebene Pkw (46.405; -32,1%) neu zugelassen. Zuwächse wurden bei Pkw mit rein elektrischem Antrieb (24.134; +169,9%), Diesel-Hybridantrieb (10.529; +120,8%) und Benzin-Hybridantrieb (33.637; +105,1%) verzeichnet. Der Anteil an alternativ angetriebenen Pkw betrug in den ersten drei Quartalen 36,0%. Damit liegen alternative Antriebe 3,5 Prozentpunkte hinter Pkw mit Benzinantrieb, die von Jänner bis September einen Anteil von 39,5% erreichten, aber deutlich vor dieselbetriebenen Pkw (2021: 24,4%).

Die zehn wichtigsten Pkw-Marken wurden im September von VW mit einem Anteil von 13,4% angeführt, gefolgt von Škoda (Anteil: 7,6%) und Hyundai (Anteil: 7,4%). Im Vergleich zu September 2020 konnten Kia (+20,4%), BMW (+20,2%) und Opel (+10,3%) Zugewinne verzeichnen. Rückgänge gab es für Mercedes (-34,9%), Ford (-32,1%), Skoda (-31,3%), VW (-25,5%), Audi (-17,9%), Hyundai (-16,2%) und Renault (-10,5%).