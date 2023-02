Darüber hinaus gibt es viele zusätzliche Möglichkeiten, Park-Daten zu visualisieren und nutzbar zu machen, was EasyPark-Parkraumbetreibern, also Städten und Gemeinden als"„Parking Data as a Service" anbietet. Das Parkverhalten wird mit smarter Technologie erfasst und im EasyPark-Dashboard visualisiert. "Wir stellen Städten und Gemeinden, welche ihren Bürgerinnen und Bürgern die EasyPark App für die Bezahlung von Parkgebühren anbieten, Park-Daten in Form eines Dashboards zur Verfügung", erklärt Heingärtner und ergänzt:

"Informationen zum Parkverhalten der Nutzerinnen und Nutzer sind über das Dashboard leicht zugänglich und geben einen Überblick über wichtige Indikatoren, wie zum Beispiel die Auslastung von Parkbereichen, die Veränderung des Parkverhaltens in bestimmten Zeitraumen oder die Einnahmen pro Parkzone. Dieser Wissensschatz kann die Grundlage für fundierte, verkehrspolitische Entscheidungen bilden - angefangen von der Preisgestaltung bis hin zur Planung und Durchsetzung neuer Parkplätze oder Beschränkungen. Das Kapitel der Digitalisierung ist in Bezug auf das Parken in Österreich gerade erst aufgeschlagen worden und neue Technologien werden Städten in Zukunft noch vielfaltige Möglichkeiten bieten, Parken und Verkehr vollkommen neu zu gestalten", so Heingärtner abschließend.