Wer auch nach dem Winter auf Österreichs Straßen sicher unterwegs sein will, sollte sein Fahrzeug zum Frühlingsbeginn auf Vordermann bringen. Dieter Köllner-Gürsch, Projektleiter bei ZBD, Betreiber der offiziellen und zentralen Datenbank für §57a KFZ-Gutachten und der Gutachten-Abfrage www.kfzgutachten.at, bringt eine Checkliste in Umlauf, die daran erinnert, was zum „automobilen Frühjahrsputz“ bei bereits gut eingefahrenen oder neu gekauften Gebrauchtwagen alles dazugehört.