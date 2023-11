Die italienische Kartellbehörde hat die Stadtverwaltungen von Rom, Mailand und Neapel aufgefordert, mehr Taxilizenzen zu vergeben und neue Vorschriften zu erlassen, nachdem sie festgestellt hat, dass in den Städten nicht genügend Taxis fahren. Italiens Großstädte leiden seit Jahren unter einem Mangel an Taxis. Die einflussreichen Taxiverbände wehren sich gegen Bestrebungen der Kommunen, mehr Lizenzen zu vergeben und den Einfluss von Online-Konkurrenten wie Uber zu erhöhen.

Die Kartellbehörde forderte die drei Großstädte in einem Schreiben auf, die Zahl der Lizenzen über die in einem kürzlich erlassenen nationalen Dekret für größere Städte vorgesehene Erhöhung um 20 Prozent weiter zu steigern und die Lizenzen im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen zügig zu vergeben.

Darüber hinaus forderte die Wettbewerbsbehörde die Gemeinden auf, Taxi-Sharing-Dienste einzuführen, die Möglichkeit zu schaffen, dass zwei Fahrer die gleiche Lizenz nutzen, und flexiblere Schichtpläne für Taxis einzuführen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern.

Die Regulierungsbehörde teilte mit, dass sie diese Entscheidung getroffen habe, nachdem sie Daten und Informationen der Gemeinden analysiert habe, aus denen hervorgehe, dass die Zahl der aktiven Lizenzen im Vergleich zur Nachfrage nach Taxidienstleistungen weit verbreitet und strukturell unzureichend sei. "Diese Situation hat zu einer sehr hohen Anzahl von nicht erfüllten Anträgen und übermäßig langen Wartezeiten geführt", so die Wettbewerbsbehörde weiter. Einwohner und Touristen haben sich zuletzt wiederholt in den Großstädten wegen des Mangels an Taxis beschwert.

(APA/red.)