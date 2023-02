Die Elektromobilität hat ein neues Level erreicht. Selbst eingefleischte "ich fahre doch nicht mit einem Elektroauto" Fahrer könnten beim ID.Buzz ihre Meinung ändern. Nicht nur, weil der Neue optisch äußerst keck daher rollt. Es sind vor allem Fakten wie Reichweite & Co, die Privaten sowie Firmen entgegenkommen. Natürlich unter anderem der Cargo, wenn man die vielzitierte Last Mile und die stetig steigenden Fahrverbote in Städten in Betracht zieht. Ganz abgesehen davon hat er hinsichtlich Fahrkomfort und Leistung wirklich begeistert. Man thront gemütlich auf den komfortablen Sitzen, bekommt einen perfekten Rundumblick geboten und benötigt keine wissenschaftliche Einschulung hinsichtlich Bedienbarkeit.

Alle Anzeigen sind digital, der gewünschte Gang wird per intuitiver Drehfunktion gewählt. Über die man im Übrigen auch die Stufe "B" einlegen kann, die für eine starke Rekuperationsleistung sorgt. Ideal natürlich vor allem beim Bergabfahren. Aber auch im normalen Drive Modus beginnt er zu segeln, sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird und erhöht somit ebenso die Reichweite. Und: ist der Tempomat aktiviert, wählt der ID.Buzz automatisch die jeweils vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Teilautonomes Fahren vom Feinsten. Es war eine Begegnung der besonderen Art, die hoffentlich bald eine Wiederholung findet. Wer Lust bekommen hat – die Markeinführung wird für November erwartet.