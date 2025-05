MENNEKES integriert das Produktportfolio von CHARGE-V, das sich derzeit noch im Zertifizierungsprozess nach dem deutschen Eichrecht befindet. Da dieser von externen Prüfstellen abhängig ist, lässt sich derzeit kein konkreter Zeitrahmen nennen. Der Launch der von MENNEKES weiterentwickelten DC-Ladelösungen ist für 2026 geplant. Die neue Produktreihe wird wahlweise mit 80 kW (2 x 40 kW) oder 160 kW (2 x 80 kW) Ladeleistung angeboten und im neuen MENNEKES Design erscheinen.

„Wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Investition unsere starke Position im eMobility- Infrastrukturmarkt weiter ausbauen werden“, blickt Volker Lazzaro zuversichtlich in die Zukunft. „Starke Partner, ein umfassendes Produktportfolio, vielfältige Services, ein talentiertes Team – wir haben alles, um dem Markt ein umfassendes und besonderes Angebot rund um das Laden der Elektrofahrzeuge anzubieten.” In Österreich werden die Produkte von MENNEKES über die SIBLIK Elektrik GmbH & Co KG vertrieben.