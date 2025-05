Rekordfinanzierung : IONITY erhält Rekordfinanzierung für Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa

Lesezeit: ca. 3 Minuten

IONITY sichert sich 450 Millionen Euro an grüner Finanzierung – größter Kreditdeal der europäischen Ladebranche stärkt Ausbau von Schnellladestationen. Mit einer Rekordfinanzierung in Höhe von 450 Millionen Euro – erweiterbar auf bis zu 600 Millionen – erhält IONITY massives Marktvertrauen als führender Anbieter von Hochleistungsladeinfrastruktur. Ziel ist der flächendeckende Ausbau zuverlässiger und ultraschneller Ladestationen entlang von Autobahnen und in Städten, mit Technologien bis zu 600 kW Ladeleistung. Bis 2030 will IONITY über 1.300 Ladeparks und rund 13.000 Ladepunkte betreiben und so die E-Mobilitätswende in Europa entscheidend vorantreiben.