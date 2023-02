Die Mobilitätsunternehmen Free Now und das österreichische Carsharing-Startup E-Loop arbeiten in Wien zusammen. Dank der Kooperation soll Free-Now-Nutzern nun auch die E-Flotte von E-Loop zur Verfügung stehen, teilten die Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. 200 Elektrofahrzeuge können die App-Nutzer damit verwenden. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf weitere Städte sei zudem bereits in Planung. apa/red