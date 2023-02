Aston Martin hat am 10. Februar 2022 die neuen Boliden vorgestellt, mit denen Sebastian Vettel und sein Teamkollege Lance Stroll in der neuen Formel-1-Saison an den Start gehen sollen. Das Auto heißt „AMR22“, ist im gewohnt dezenten Metallic-Grün gehalten und wird von einem Mercedes-Motor betrieben.



Der Wagen erfüllt all die neuen Designvorgaben, die in den letzten Monaten ausgehandelt wurden, von den Frontflügeln über den Halo bis hin zum neuen aerodynamischen Heck des Wagens. Es ist klar, dass alle Formel-1-Teams sich an diese Vorgaben halten müssen, steht doch die Sicherheit der Fahrer im Vordergrund.



Sebastian Vettel sagte zum AMR22: „Es ist aufregend, das neue Auto zu sehen. Jetzt kann ich es erst recht nicht mehr erwarten, on track zu gehen. Ich weiß, dass so viel Arbeit in diesem Wagen steckt, und das fertige Produkt ist bildschön.“ – Am 20. März hat das Auto beim Grand Prix von Bahrain seine Premiere.