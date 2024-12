Zu den Fakten: Es ist das zweite Modell der französischen Marke auf der neuen STLA Medium Plattform. Er kommt rein elektrisch, als Mild-Hybrid und als Plug-In-Hybrid.

Und: ab dem Frühjahr 2025 auch als 5-Sitzer. So weit, so gut. Wir durften im Zuge der Präsentation die ersten Testkilometer mit dem Stromer zurücklegen und waren schwer begeistert. Schon alleine der Optik wegen, die die Modelle von Peugeot auch in früheren Zeiten immer schon ausgezeichnet hat.

Im Inneren überzeugt er durch eine hohe Materialanmutung und im Fahrbetrieb aufgrund seiner Laufruhe sowie den Fahrleistungen. Designtechnisch perfekt gelungen ist das scheinbar schwebende Curved Panoramadisplay, welches ihm sehr viel Pep verleiht.