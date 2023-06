"Unser Blitz ist wichtiger als jemals zuvor. Denn er symbolisiert nicht nur unser Versprechen, Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen, sondern er steht auch für unser Bekenntnis, bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke zu werden. Noch im laufenden Jahr werden wir bereits 15 elektrifizierte Modelle anbieten und so mit Stolz sagen können: Opel ist elektrisch", sagt Florian Huettl, Opel CEO.

Opel wird den neuen Blitz in den kommenden Jahren sukzessive in sein Produktportfolio einführen. In den nächsten Monaten soll das Markenlogo schon eine prominente Rolle spielen.



"Die IAA Mobility ist eines der größten Mobilitätsevents der Welt und damit der perfekte Ort, an dem wir unseren neuen Blitz einem großen, internationalen Publikum offiziell vorstellen. Darüber hinaus haben wir eine weitere Überraschung in München geplant", kündigt der Opel CEO an.