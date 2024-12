Beim Blick in den Innenraum zeigt er sich äußerst großzügig, was die Platzverhältnisse anbelangt. Abgesehen von den eingesetzten nachhaltigen Materialien ist er perfekt auf die wesentlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und bietet eine große Auswahl an serienmäßigen oder optionalen Features.

Alle Fahrinformationen werden auf der digitalen 7-Zoll- oder 10,1-Zoll-Instrumentenanzeige (je nach Ausstattung) dargestellt, während die Informationen des Multimediasystems auf dem zentralen 10,1-Zoll-Touchscreen angezeigt werden, der in allen Versionen zur Serienausstattung gehört.

Der neue Bigster bietet alles, was Kunden im C-SUV-Segment benötigen – und das markentypisch zu bezahlbaren Preisen. Damit spiegelt er den Markenwert „bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ wider. Zu uns kommt er im Frühjahr 2025 und: es werden zwei weitere Fahrzeuge auf ihn folgen.