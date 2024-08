Winfried Vahland würdigt zugleich die Verdienste von Thomas Ingenlath. Dieser habe Polestar maßgeblich zu einer innovativen und zukunftsorientierten Marke gemacht. "Er hat die Umwandlung von einer Volvo-Performance-Division in eine globale Premium-Elektrofahrzeugmarke mit einem herausragenden Fokus auf Design, Performance und Premium-Qualitäten verantwortet. Wir sind ihm für seine Leitung zu tiefstem Dank verpflichtet.“

Thomas Ingenlath sagt: „Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten sieben Jahren gemeinsam erreicht haben. Wir hatten die Vision einer elektrischen Premiummarke, die Performance und Design in den Mittelpunkt stellt. Und wir haben es geschafft. Der Traum wurde Wirklichkeit: Polestar ist die einzige echte globale Premium-Elektromarke, wir haben gerade den Polestar 3 und 4 auf den Markt gebracht, wir produzieren auf zwei Kontinenten." Sein Dank gelte allen, die bisher auf "dieser Mission" mitgewirkt haben.